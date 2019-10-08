Почетный знак «За сострадание к животным»»

Сегодня в Санкт-Петербурге приюты для животных по большей части переполнены, им регулярно не хватает лекарств и финансов. По большей части такие учреждения содержаться на средства неравнодушных граждан. Необходимы качественно новые организации, которые помогают брошенным питомцам адаптироваться к принятию в семьи. Для города крайне важно, чтобы помимо покупки любимцев из дорогих питомников, жители брали бы себе в дома "брошенных и спасенных" братьев меньших, тем самым проявляя милосердие и показывая пример своим детям.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев в целях развития волонтерского движения в данной сфере обратился к и.о. губернатора Санкт-Петербурга Совершаевой Любови Павловне с просьбой рассмотреть возможность учреждения почетного знака «Нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга «За сострадание к животным»», которым награждались бы жители Санкт-Петербурга, осуществляющие безвозмездную помощь брошенным животным и оказывающие поддержку общественным организациям, работающим с животными, оставшимися на улице.

В адрес депутата регулярно поступают обращения граждан с просьбами найти приют домашним животным, а также сообщения о живущих в подвалах кошках и щенках. В разных районах города эта проблема решается по-разному – где-то сносят построенные для них местными жителями «убежища», где-то организуют питомники и передержки. В социальных сетях граждане активно предлагают друг другу приютить бездомных питомцев, кто-то забирает животных к себе домой.

По недавно озвученной в СМИ информации жители Санкт-Петербурга чаще других россиян берут животных с улицы. Согласно последним исследованиям, жители мегаполиса тратят больше времени и денег на заботу о своих животных, а также реже оставляют их в одиночестве. Кроме того, более 70% горожан считают своих животных членами семьи.