Очистка водоемов продолжается

Водоемы Северной столицы подвергаются различным загрязнениям. К сожалению, иногда в реки и каналы попадают даже нефтепродукты. Экологические аварийные службы устраняют последствия подобных загрязнений, делая все возможное.

«Питерец.ру» сообщает, что городские службы убрали крупный разлив нефтяных продуктов в Обводном канале. Причиной этого стала аварийная ситуация в Кронштадте. В итоге из акватории канала было удалено свыше тонны нефтяной смеси и 400 кг загрязненного нефтепродуктами мусора. Это место было активно обработано пеной.

Разливы нефтепродуктов были ликвидированы и в других местах. Экологи занимались очисткой Обводного канала, Невы и Фонтанки. Борьба с отходами в Петербурге продолжается.