Кто воспользовался электронными визами?

С начала октября иностранные граждане получили возможность приезжать в Петербург и Ленобласть по электронным визам. Такое новшество действует уже неделю, и за этот период электронными визами в данных направлениях воспользовались 648 иностранцев из 27 стран. Больше всего такими визами пользовались представители Эстонии. Из этой страны зафиксировано 286 человек. 76 и 75 раз электронными визами для посещения Северной столицы и Ленобласти воспользовались граждане Латвии и Литвы.

«Питерец.ру» отмечает, что данный вид виз популярен и для жителей Германии, Финляндии, Польши и Китая. Власти Петербурга ожидают, что такие визы помогут увеличить туристический поток в Северной столице. Сейчас сюда ежегодно приезжают 8 млн. туристов. Предполагается, что эта цифра увеличится до 12 млн. человек.