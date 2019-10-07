Авиарейсы в Хайнань

«Питерец.ру» сообщает, что китайская провинция Хайнань намерена всерьез расширять авиасообщение с другими странами. В настоящий момент список международных направлений пополнится 13 городами. В их число попали Москва и Петербург.

Теперь из Северной столицы России можно будет напрямую летать в Хайнань. Такая же возможность откроется для Москвы. Что касается даты появления новых рейсов, какой-либо информации на этот счет пока нет.

Развитие авиасообщения между Россией и Китаем объясняется партнерскими отношениями. Петербург активно взаимодействует с различными регионами Поднебесной. Так что включение города на Неве в список новых направлений для международных авиарейсов вписывается в общий контекст ситуации.