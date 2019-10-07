ента новостей

11:27
Ладожский мост разведут для прохода яхты «Апостол Андрей»
10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
08:43
Авиарейсы в Хайнань
08:18
Петербург напоминает Европу
17:14
«Зенит» уверенно победил «Урал», ворота защищал Кержаков
21:11
СКА уступил «Трактору»: Бурдасов не играл
08:27
Советы от Шварценеггера
07:59
Смягчили санкции из-за Марса
22:48
Трёпка в Берлине – так баскетбольный «Зенит» дебютировал в Евролиге
20:35
Мюзикл «Золушка» на сцене Исторического парка «Россия – моя история»
20:28
«Химки» с победы стартовали в Евролиге, хотя Мозгов не играл
11:22
В Петербурге задержан автоугонщик
11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
09:24
Доллар используется в политической борьбе
08:55
«Железный Арни» приехал в Петербург
19:35
Реконструкция Лиговского путепровода
18:53
Ведя 3:0, «Зенит» позволил «Бенфике» забить
13:00
День учителя в историческом парке «Россия – моя история»
11:15
В Красном Селе таксист получил ножевые ранения
10:03
Wildberries начнет сотрудничать с самозанятыми
08:49
В школе выявлена кишечная инфекция
21:54
Мельничук пропустил сразу от двух Галимовых в Казани
18:42
На «Ленфильме» состоится вечер памяти Леонида Менакера
11:35
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
11:25
В Пушкине задержан мужчина совершивший за одну ночь грабеж и разбой
11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
11:13
IX Суперфинал международного проекта «Салют Талантов» Artcon Music
08:46
Полеты в Лондон
08:10
Как город пережил шторм
20:44
«Дорога к звездам» для петербургских школьников
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Авиарейсы в Хайнань

Авиарейсы в Хайнань

0
80
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
hainantravel.me
Из Петербурга можно будет летать в китайскую провинцию Хайнань

«Питерец.ру» сообщает, что китайская провинция Хайнань намерена всерьез расширять авиасообщение с другими странами. В настоящий момент список международных направлений пополнится 13 городами. В их число попали Москва и Петербург.

Теперь из Северной столицы России можно будет напрямую летать в Хайнань. Такая же возможность откроется для Москвы. Что касается даты появления новых рейсов, какой-либо информации на этот счет пока нет.

Развитие авиасообщения между Россией и Китаем объясняется партнерскими отношениями. Петербург активно взаимодействует с различными регионами Поднебесной. Так что включение города на Неве в список новых направлений для международных авиарейсов вписывается в общий контекст ситуации.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

17-09-2019, 07:10
Сотрудничество с Китаем продолжает укрепляться
24-05-2018, 08:48
Туристы из Китая
11-12-2017, 09:24
Популярные автобусные направления
3-03-2017, 10:35
Сотрудничество с Поднебесной
7-11-2016, 10:03
Переговоры с Китаем
24-08-2016, 09:59
Дружба с Японией

Происшествия на дорогах

0
90
Сегодня, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
213
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
142
2-10-2019, 11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
0
247
12-09-2019, 14:48
В Петербурге иномарка сбила двухлетнего мальчика
Наверх