Петербург напоминает Европу

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты в сфере туризма провели опрос среди людей, путешествующих по России. Это было сделано с целью выявления городов, напоминающих Европу.

Оказалось, что половина опрошенных туристов считают, что именно Петербург наиболее напоминает европейский город. Северная столица выделяется своей архитектурой, которая выделяется среди построек в других местах нашей страны. В этом плане сходство с Европой было особенно ощутимо во время футбольного чемпионата мира.

На втором месте в этом рейтинге оказался Калининград, архитектура которого напоминает прусскую. Отдельных слов заслуживает особый менталитет калининградских жителей. Тройку «призеров» замкнула Казань, выделяющаяся своими средневековыми постройками и современной инфраструктурой.