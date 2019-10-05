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Советы от Шварценеггера

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Что посоветовал Шварценеггер во время выступления в Петербурге?

«Питерец.ру» сообщает, что знаменитый Арнольд Шварценеггер выступил на форуме Synergy Global Forum в Петербурге. «Железный Арни» поделился секретами успеха, а также дал ряд важных советов.

По словам Шварценеггера, не следует спать больше 6 часов в сутки. Он также призывал ставить большие цели и достигать их. Арнольд подчеркивал, что боль носит временный характер, потому нужно все равно двигаться к цели. В жизни приходится сталкиваться с неудачами, но необходимо вставать, если ты упал, и идти дальше. Бывший губернатор Калифорнии подчеркнул, что человеку важно найти дело, от которого горят глаза, а потом идти к своей мечте.

В целом речь Шварценеггера особо не отличалась от традиционных выступлений, проходящих в рамках подобных форумов. Его советы были просты до банальности. Однако слова, произнесенные столь успешным человеком, воспринимаются более авторитетно, нежели высказывания простого обывателя.

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