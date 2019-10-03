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Реконструкция Лиговского путепровода

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
wikimedia.org
Перспективы завершения реконструкции Лиговского путепровода

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору города Эдуарду Викторовичу Батанову с просьбой разъяснить, каковы перспективы завершения работ на объекте по реконструкции Лиговского путепровода после расторжения комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга контрактов с ЗАО «Пилон.
Обращение направлено после выхода сообщений в СМИ о массовом увольнении ЗАО «Пилон» своих сотрудников, о сворачивании и отгрузке техники с объектов, в том числе Лиговского путепровода, а также информацией о том, что работы на объектах дальше выполнятся не будут. Что приведет к обострению транспортной ситуации на Юго-Западе Санкт-Петербурга, так как жители города ежедневно вынужденно простаивают там в многочасовых пробках в часы пик на единственном въезде в Старо-Паново, Горелово и Красное Село.

Реконструкция Лиговского путепровода

Источник: Пресс-служба депутата ЗакСа Санкт-Петербурга А.Н.Цивилева
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