Реконструкция Лиговского путепровода

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору города Эдуарду Викторовичу Батанову с просьбой разъяснить, каковы перспективы завершения работ на объекте по реконструкции Лиговского путепровода после расторжения комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга контрактов с ЗАО «Пилон.

Обращение направлено после выхода сообщений в СМИ о массовом увольнении ЗАО «Пилон» своих сотрудников, о сворачивании и отгрузке техники с объектов, в том числе Лиговского путепровода, а также информацией о том, что работы на объектах дальше выполнятся не будут. Что приведет к обострению транспортной ситуации на Юго-Западе Санкт-Петербурга, так как жители города ежедневно вынужденно простаивают там в многочасовых пробках в часы пик на единственном въезде в Старо-Паново, Горелово и Красное Село.