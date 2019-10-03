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» » В школе выявлена кишечная инфекция

В школе выявлена кишечная инфекция

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В одной из школ Петербурга зафиксирована вспышка кишечной инфекции

«Питерец.ру» сообщает, что в одном из учебных заведений Северной столицы наблюдается вспышка кишечной инфекции. Речь идет о школе №508 в Московском районе города. Здесь в период с 22 по 30 сентября зафиксирован 21 случай кишечной инфекции. Причем у 8 детей выявлена дизентерия. 11 школьников были госпитализированы.

Проверка Роспотребнадзора показала, что в этой школе были нарушены правила относительно уборки и дезинфекции помещений. Помимо этого, были допущены нарушения при организации питания детей. Так же было проведено расследование на комбинате питания, который работает с этой школа. Здесь тоже были выявлены нарушения. По итогам проверки деятельность комбината временно приостановлена.

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