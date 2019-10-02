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Как город пережил шторм

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Каковы последствия вчерашней непогоды в Петербурге?

Вчерашний день прошел под знаком непогоды. В Северной столице бушевал шторм, который оставил определенные последствия. Ветер был настолько сильным, что перед его порывами не могли устоять деревья, дорожные знаки и светофоры.

Очевидцы событий выкладывали различные фото в социальных сетях. Так на Московском шоссе ветер свалил несколько тополей, из-за чего проезжая часть оказалась перегорожена. На Торфяной дороге были оборваны провода, что привело к остановке троллейбусов. В Купчино во второй половине дня и вовсе был град.

«Питерец.ру» отмечает, что постепенно ветер стих, и над городом появилась радуга. По данным синоптиков, к концу недели в Петербурге ожидается похолодание. Температура установится на уровне +5 градусов, ожидается мокрый снег.

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