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» » Праздник пожилых людей

Праздник пожилых людей

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48
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
u-f.ru
  В Петербурге отмечают День пожилых людей

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в городе на Неве отмечают День пожилых людей. Всего в Петербурге запланировано 59 мероприятий. Они пройдут на городских площадках, расположенных в разных районах города. Главное мероприятие состоится в БКЗ «Октябрьский». Здесь пройдет традиционный праздничный концерт, который начнется в 15.00.

По имеющимся данным, сейчас в Петербурге проживает более 1 млн. 389 тыс. людей пенсионного возраста. Это 25,8% от числа всех жителей города. Это довольно внушительное количество.

Что касается истории праздника, то он имеет всемирный статус. Идея проведения Дня пожилого человека принадлежит ООН. Впервые праздник был учрежден в 1990 году. В нашей стране его стали праздноваться с 1992 года.

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