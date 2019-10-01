Праздник пожилых людей

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в городе на Неве отмечают День пожилых людей. Всего в Петербурге запланировано 59 мероприятий. Они пройдут на городских площадках, расположенных в разных районах города. Главное мероприятие состоится в БКЗ «Октябрьский». Здесь пройдет традиционный праздничный концерт, который начнется в 15.00.

По имеющимся данным, сейчас в Петербурге проживает более 1 млн. 389 тыс. людей пенсионного возраста. Это 25,8% от числа всех жителей города. Это довольно внушительное количество.

Что касается истории праздника, то он имеет всемирный статус. Идея проведения Дня пожилого человека принадлежит ООН. Впервые праздник был учрежден в 1990 году. В нашей стране его стали праздноваться с 1992 года.