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» » Теперь станции готовы

Теперь станции готовы

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Станции метро Фрунзенского радиуса готовы к открытию

«Питерец.ру» сообщает, что ст. метро Фрунзенского радиуса признаны годными к эксплуатации. Проверка показала, что все системы безопасности находятся в должном порядке. Потому эти станции могут быть открыты.

Напоминаем, что 5 сентября глава города Александр Беглов принял волевое решение, отменив запланированное открытие новых станций петербургской подземки. Он предпочел дождаться результатов дополнительных проверок. Теперь Ростехнадроз признал станции Фрунзенского радиуса готовыми к работе. Проверка показала, что выявленные ранее недостатки были устранены.

Петербургская подземка продолжает активно развиваться. Власти города уделяют серьезное внимание этому вопросу. На строительство и ремонт станций выделяются большие деньги.

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