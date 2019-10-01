Теперь станции готовы

«Питерец.ру» сообщает, что ст. метро Фрунзенского радиуса признаны годными к эксплуатации. Проверка показала, что все системы безопасности находятся в должном порядке. Потому эти станции могут быть открыты.

Напоминаем, что 5 сентября глава города Александр Беглов принял волевое решение, отменив запланированное открытие новых станций петербургской подземки. Он предпочел дождаться результатов дополнительных проверок. Теперь Ростехнадроз признал станции Фрунзенского радиуса готовыми к работе. Проверка показала, что выявленные ранее недостатки были устранены.

Петербургская подземка продолжает активно развиваться. Власти города уделяют серьезное внимание этому вопросу. На строительство и ремонт станций выделяются большие деньги.