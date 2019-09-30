Что делать с парковкой на газонах?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице существует проблема автомобильных парковок на газонах. Градоначальник Александр Беглов заявил, что к нему поступает множество жалоб по этому поводу. Жители Петербурга сообщают губернатору о многочисленных нарушениях водителей, которые паркуют машины на газонах.

Александр Дмитриевич отметил, что с этим негативным явлением в городе будут бороться. Об этом петербургский губернатор сообщил на своей страничке соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что губернатор Петербурга активно взаимодействует с жителями города. Он прислушивается к мнению народа, реагирует на предложения и жалобы. Личная страничка Беглова в VK стала хорошей площадкой для такого диалога.