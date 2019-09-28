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Появится совет и «бережливые поликлиники»

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4
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге будут реформировать сферу здравоохранения 

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге выделено 500 млн. руб. для совершенствования сферы здравоохранения города. Глава города Александр Беглов распорядился внедрить технологию «бережливых поликлиник», которые позволят повысить эффективность работы. В этом году в такой режим будут переведены детские учреждения, в следующем – взрослые.

Еще в городе откроют специальные центры амбулаторного лечения онкобольных. В этом году таких центров откроется 8, в следующем – они окажутся в каждом районе Северной столицы. Еще, по поручению губернатора Беглова, в Петербурге создадут специальный Медицинский совет. Это орган, в который войдут специалисты. Их задачей станет обсуждение реформ здравоохранения в городе.

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