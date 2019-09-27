«Формула-1» может «переехать» в Петербург

«Питерец.ру» сообщает, что в преддверии Гран-при России по автогонкам «Формула-1» стали активно появляться слухи о возможном переносе этого этапа из Сочи в Петербург. Руководство гоночной серии желает, чтобы этапы проходили в хорошо известных в мире местах.

В этом плане Петербург выглядит гораздо привлекательнее Сочи. Так что через несколько лет ведущее «гоночное шоу» мира может вполне проводиться в Северной столице России. Пока никакого подтверждения данной информации нет. Но вероятность подобного развития событий исключать нельзя.

Если этап «Формулы-1» перенесут в Петербург, городу потребуются дополнительные расходы. Нужны будут большие деньги на подготовку трассы и проведение Гран-при. Тогда для Петербурга это станет серьезной финансовой нагрузкой.