На участке КАД в течение ночи три раза полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по демонтажу П-образных, рамных, металлических опор над проезжей частью КАД, в рамках реконструкции северного участка, на участке между транспортными развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей (км 126+420 – км 127+760 внешнего кольца) полностью перекроют движение в период с 00.00 до 00:20, с 03.00 до 03.20 и с 05.00 до 05.20 27 сентября 2019 года.

«В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, на период демонтажа ригелей П-образных опор в течение ночи три раза будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу КАД продолжительностью не более двадцати минут за один раз» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Будут установлены временные дорожные знаки предупреждающие водителей транспортных средств, водоналивные барьеры и дорожные конуса ограждающие зону производства работ, сигнальный прицеп прикрытия и машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.