На участке КАД в течение ночи три раза полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по демонтажу П-образных, рамных, металлических опор над проезжей частью КАД, в рамках реконструкции северного участка, на участке между транспортными развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей (км 126+420 – км 127+760 внешнего кольца) полностью перекроют движение в период с 00.00 до 00:20, с 03.00 до 03.20 и с 05.00 до 05.20 27 сентября 2019 года.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.