На участке между Парашютной улицей и Выборгским шоссе на месяц перекроют внутреннее кольцо КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с началом производства работ по установке шумозащитных экранов, в рамках реконструкции северного участка, на участке между транспортными развязками с Парашютной улицей и Выборгским шоссе (км 15+400 – км 17+150 внутреннего кольца, км 123+850 – км 125+600 внешнего кольца) полностью перекроют движение по внутреннему кольцу КАД.

«В период с 30 сентября по 30 октября 2019 года будет полностью перекрыто для движения автомобильного транспорта внутреннее кольцо КАД. Будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо. Движение в оба направления будет осуществляться по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.