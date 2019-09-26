Туризм в Петербурге расцветает

«Питерец.ру» уже не раз отмечал о серьезном развитии петербургского туризма. В город на Неве приезжает множество соотечественников и иностранцев. Этим летом в Петербурге был настоящий наплыв туристов.

По имеющимся данным, в этот период наполняемость петербургских отелей достигла 88%. Данный показатель стал рекордным за последние 3 года. Даже во время ЧМ по футболу гостей было на 15% меньше.

Однако дело не только в самом Петербурге. Подобная ситуация наблюдалась в Москве и Сочи. После ЧМ по футболу к нашей стране и ее туристическим направлениям было приковано повышенное внимание. Это привело к тому, что количество иностранцев, приехавших отдыхать этим летом в Россию, оказалось на 15-20% больше, чем в 2018 году.