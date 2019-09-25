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На участке внутреннего кольца КАД между Беляевским мостом и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между Беляевским мостом и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на участке от моста через реку Большая Охта (Беляевский мост) до транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) (км 38+526 – км 39+582 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 27 по 30 сентября 2019 года  будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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