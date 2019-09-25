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Районные власти смогут привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок

0
37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Районные власти смогут привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Алексей Цивилев предложили наделить районные власти правом составлять протоколы об административных правонарушениях за организацию несанкционированных свалок. Соответствующую инициативу одобрили в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 25 сентября. Ранее в поддержку законопроекта высказался и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— В адрес органов власти нередко поступают обращения, которые касаются ситуации со стихийными свалками. Известны случаи, когда такие нелегальные полигоны располагаются по соседству с жилыми домами и тем самым создают для людей существенный дискомфорт, — поясняет Денис Четырбок. — Согласно действующим правилам привлечь к ответственности за организацию несанкционированных свалок могут только сотрудники профильных комитетов Смольного. Однако, как показывает практика, информация о хаотично возникающих горах мусора зачастую доводится до органов власти прямо на местах, в районных администрациях, которые из-за отсутствия полномочий никаких мер к нарушителям предпринять не могут. Разумеется, такая несправедливость должна быть устранена. Нужно использовать любую возможность, которая если и не исключит полностью, то в разы сократит появление на карте нашего города очередных «горячих» мусорных точек.

Отметим, что в настоящее время за организацию несанкционированной свалки отходов предусмотрен штраф. Для граждан сумма взыскания составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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