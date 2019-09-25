«Газпром Арена» – один из лучших стадионов

«Питерец.ру» сообщает, что стадион «Газпром Арена», возведенный в Северной столице к ЧМ по футболу, попал в число самых комфортных в мире. Он делит 4-5 место с португальской ареной Estadio da Luz в Лиссабоне.

Самым комфортным стадионом мира признан манчестерский Etihad Stadium – домашняя арена английского клуба «Манчестер Сити». Второе место занял легендарный стадион «Камп Ноу» в испанской Барселоне. На третьем месте оказался стадион Allianz Arena в немецком Мюнхене, построенный к ЧМ-2006.

Приятно, что петербургский стадион получил такое признание. Строительство арены началось в 2007 году. Процесс сопровождался рядом серьезных сложностей. Но в конце 2016 года стадион был введен в эксплуатацию.