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» » Здесь удобно и без машины

Здесь удобно и без машины

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
peterburg2.ru
По Петербургу можно легко передвигаться и без автомобиля

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург вошел в число наиболее удобных для прогулок городов. По Северной столице достаточно комфортно передвигаться пешком или на велосипеде. Город на Неве заслуженно оказался среди лидеров этого своеобразного рейтинга, уступив здесь лишь Москве.

Помимо двух главных городов России в список наиболее комфортных для прогулок вошли Екатеринбург, Калининград и Казань. Некоторые люди считают, что в этих городах тоже можно прожить без машины. Исследование проводили специалисты сервиса «Тур Стата». Опрос людей в интернете показал, что многие жители Москвы, Петербурга и других перечисленных городов охотно добираются до работы пешком или на велосипеде. Для прогулок тоже нередко используется такой способ перемещения.

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