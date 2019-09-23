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В Ленобласть не пропустили мальков форели

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32
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
В Ленинградской области через российско-финскую границу не пропустили почти 300 000 мальков форели

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-финском участке Государственной границы РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Торфяновка» запрещён ввоз 270 000 мальков форели. Груз следовал двумя автомобилями из Дании в адрес предприятия, расположенного в Выборгском районе Ленинградской области.

При ввозе «живого груза» на территорию Российской Федерации не выполнены условия ввоза, указанные в разрешении Россельхознадзора на ввоз. Поставщиком не были представлены результаты лабораторных исследований на отсутствие у мальков возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.

Источник: Россельхознадзор
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