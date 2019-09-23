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» » В армию перестанут призывать?

В армию перестанут призывать?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Шойгу высказался об обязательном призыве в армию

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия в нашей стране в принципе может стать полностью профессиональной. Возможность для переведения ее на профессиональные рельсы имеется. Однако Шоугу не считает, что к этому внедрению стоит прибегать.

Руководитель ведомства убежден, что какая-то часть нашей армии все равно должна состоять из людей, набранных по призыву. Так что такие военнослужащие тоже должны быть. Что касается возможности полномасштабной войны с Украиной, то министр обороны не видит такой опасности. Шойгу считает, что до этого дело не дойдет, а отношения России и Украины должны наладиться.

«Питерец.ру» отмечает, что в ближайшее время, скорее всего, вопрос с отменой обязательного призыва в армию не встанет. Об этом можно судить на основании слов Шойгу.

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