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» » Удивили японцев

Удивили японцев

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
davydov-index.livejournal.com
Японский журналист оказался удивлен отзывчивости петербуржцев

«Питерец.ру» сообщает, что японский журналист Юити Онода попал в неприятную ситуацию в Петербурге, но оказался поражен отзывчивостью жителей города. Иностранец приехал в город на Неве, чтобы встретится со своей знакомой. Но японца обокрали во время посещения Эрмитажа. Ловкие карманники оставили этого человека без денег и банковских карт.

Однако другие люди отнеслись к нему иначе. Сначала таксист вошел в его положение и не взял денег за проезд. Точно так же поступил и кондуктор автобуса, подарившая японцу билет. Онода увидел, что жители нашей страны, в частности, петербуржцы, всегда готовы прийти на помощь человеку, оказавшемся в трудной ситуации. Такое впечатление осталось о нас у японского туриста.

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