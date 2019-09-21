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» » Разрушением старинных зданий занялись в СК

Разрушением старинных зданий занялись в СК

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vologda.sledcom.ru
Ситуацией со сгоревшей церковью занялось руководство СК РФ

«Питерец.ру» сообщает, что глава Следственного комитета нашей страны Александр Бастрыкин распорядился выяснить обстоятельства, связанные с пожаром в церкви в Новой Ладоге, и принять меры в отношении ответственных за это лиц. Деревянная церковь в Ленобласти была построена в 19 веке и считается культурным памятником. Потому этот случай вызвал такой резонанс.

Однако подобные проблемы не носят единичный характер. К Бастрыкину обратились культурные  и общественные деятели Петербурга и Ленинградской области, которые обеспокоены общей ситуацией в городе и регионе. Здесь нередко из-за пожаров разрушаются исторические здания. Глава СК РФ отреагировал на это обращение и заявил, что объекты культурного наследия должны находиться под особенным вниманием.

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