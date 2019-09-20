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Нашли космическую пыль

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Найдена пыль, которая когда-то привела к образованию ледников

«Питерец.ру» сообщает, что недалеко от Северной столицы найдены следы пыли космического происхождения. Такая же находка обнаружена и в Швеции. По мнению ученых, эта пыль является остатками столкнувшихся астероидов, которые двигались между орбитами Марса и Юпитера.

Исследователи предполагают, что, попав на нашу планету, пыль стала блокировать солнечный свет. Это привело к снижению температуры. Последствия оказались глобальными, и на Земле наступил ледниковый период.

Космическая пыль не является чем-то новым. Ранее ее обнаруживали в различных породах. Однако в последних найденных образцах концентрация этой пыли является наибольшей.

Мнение ученых относительно влияния космической пыли на ледниковый период – гипотеза, проверить которую невозможно. В науке существует множество разных точек зрения.

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