Милонов ополчился на кальян

Депутат Виталий Милонов, широко известный по многолетней работе в петербургском ЗакСе, выступил с очередным предложением. На этот раз народный избранник хочет запретить кальян.

По словам Милонова, курение кальяна является опасным для здоровья. Хотя такой дым оказывается очищен от вредным веществ, таковые в нем все же присутствуют. У нас в России курильщики кальяна делают это в больших количествах, из-за чего эффект оказывает практически таким же, как от сигарет. Выход из положения Милонов видит в запрете кальянов.

«Питерец.ру» подчеркивает, что Виталий Валентинович известен своей активностью. Некоторые инициативы этого депутата являются спорными и неоднозначными, другие же – носят конструктивный характер.