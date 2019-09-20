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Милонов ополчился на кальян

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
comandir.com
Известный депутат предлагает ввести еще один запрет

Депутат Виталий Милонов, широко известный по многолетней работе в петербургском ЗакСе, выступил с очередным предложением. На этот раз народный избранник хочет запретить кальян.

По словам Милонова, курение кальяна является опасным для здоровья. Хотя такой дым оказывается очищен от вредным веществ, таковые в нем все же присутствуют. У нас в России курильщики кальяна делают это в больших количествах, из-за чего эффект оказывает практически таким же, как от сигарет. Выход из положения Милонов видит в запрете кальянов.

«Питерец.ру» подчеркивает, что Виталий Валентинович известен своей активностью. Некоторые инициативы этого депутата являются спорными и неоднозначными, другие же – носят конструктивный характер.

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