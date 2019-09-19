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Главгосэкспертиза рассмотрит проект крупнейшей в мире ледовой арены

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Главгосэкспертиза рассмотрит проект крупнейшей в мире ледовой арены

Об этом рассказал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов, отвечая на вопросы журналистов в ходе III Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы», которая сегодня проходит в Москве. Планируется, что новая ледовая арена в Санкт-Петербурге станет главной площадкой проведения Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«В настоящее время ведется работа над масштабным проектом ледовой арены, которая примет чемпионат мира по хоккею. Мы ожидаем, что вскоре проектно-сметная документация по этому объекту будет готова для прохождения экспертизы. Уверен, что новая ледовая арена в Санкт-Петербурге будет обладать современной инфраструктурой и соответствовать самым высоким мировым стандартам, что позволит принять мероприятия любого масштаба», - отметил Игорь Манылов.

Планируется, что ледовая арена сможет вместить 21,5 тысячи зрителей и станет одним из крупнейших спортивных объектов в мире. Новый спортивный объект будет построен в Московском районе Санкт-Петербурга. После завершения турнира дворец станет домашней ареной хоккейного клуба СКА, здесь будут оборудованы кафе, хоккейная школа, массовый каток, магазины и подземный паркинг. Около арены разобьют парк.

87-й чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 28 мая 2023 года. Второй площадкой для турнира выбрали Ледовый дворец на проспекте Пятилеток, 1.

Напомним, ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект и смету строительства ледового дворца спорта в Новосибирске, где в 2023 году пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею.

Источник: Главгосэкспертиза
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