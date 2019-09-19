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Милонов против детских татуировок

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
lenta.ru
  Депутат Милонов предложил ввести запрет на татуировки для несовершеннолетних

«Питерец.ру» сообщает, что депутат Виталий Милонов выступил с очередной инициативой. На этот раз Виталий Валентинович предложил запретить татуировки для несовершеннолетних людей. Он считает, что такие татуировки, нанесенные по глупости или в порыве эмоций, могут в дальнейшем привести к психическим расстройствам и суициду.

Милонов подчеркнул, что гормональный фон подростков не отличается устойчивостью. Потому они оказываются еще не в силах, чтобы принимать важные решения. Парламентарий обратился с идеей такого запрета к главе Минздрава Веронике Скворцовой. Милонов предлагает разработать пакет мер для запрета татуировок для несовершеннолетних. Депутат считает, что за это необходимо вводить административную и даже уголовную ответственность.

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