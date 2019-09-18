В Пулково ветеринарный контроль прошли редкие рептилии

В грузовой терминале «Пулково» инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль двух йеменских хамелеонов и одной особи бородатой агамы.

Йеменские хамелеоны (Chamaeleo calyptratus) – вид ящериц, распространённый в Йемене и на юге Саудовской Аравии, любит сухую и жаркую погоду, всеяден, обитает на деревьях. Бородатая агама (Pogona barbata) – ящерица, обитающая только в восточной части Австралии. Любит лесистую местность, ночи проводит в норах. Горло агамы покрыто длинными острыми чешуйками, своеобразной “бородой”. Когда ящерица чувствует опасность, она раздувает горло, делая “бороду” особенно заметной.

Сотрудники Управления удостоверились в том, что животные здоровы, а документарных нарушений нет. После проверки рептилии отправлялись в Сибирь, на адрес индивидуального предпринимателя в Красноярском крае.