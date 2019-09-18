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Кокорину дадут шанс

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
interfax.ru
Руководство «Зенита» решило дать шанс вышедшему из тюрьмы Александра Кокорину

«Питерец.ру» сообщает, что футбольный клуб «Зенит» поддержал отбывшего наказание в колонии Александра Кокорина. Со скандально известным игроком подписано новое соглашение, детали которого не раскрываются.

Таким способом клуб протянул Александру руку помощи. Это довольно гуманный и заслуживающий уважение поступок. Руководители «Зенита» поступили человечно. Они показали, что рассчитывают на Кокорина, хотя на данный момент не совсем ясно, в каком состоянии он находится.

Оказавшись на свободе, Александр получит шанс. Теперь все будет зависеть от него самого. Напоминаем, что ситуация Кокорина усугубляется тем, что перед своим задержанием он перенес тяжелую травму, а возможности для нормального восстановления у него не было.

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