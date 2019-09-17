На развязке КАД на пересечении с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе (км 123 внешнего кольца, км 18 внутреннего кольца) полностью перекроют два съезда.

«В связи с производством работ по ремонту Выборгского шоссе от КАД до границы с Ленинградской областью в период с 20.00 21 сентября до 20.00 22 сентября будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на съездах с внешнего и внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении посёлка Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга, а в период с 20.00 22 сентября до 20.00 23 сентября на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Производитель работ: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.