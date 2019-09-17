На развязке КАД на пересечении с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе (км 123 внешнего кольца, км 18 внутреннего кольца) полностью перекроют два съезда.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
Производитель работ: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.