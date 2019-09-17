Смерть чиновницы

«Питерец.ру» сообщает, что в минувшие выходные из жизни ушла глава туристического комитета Ленинградской области Елена Устинова. Елене Викторовне было всего 56 лет. Она занимала этот пост с 2016 года.

По словам коллег, Устинова была замечательным управленцем и ярким организатором. Губернатор Александр Дрозденко отмечает, что ей в короткий срок задать правильный вектор туристического развития региона. Для правительства Ленобласти это невосполнимая утрата.

О причинах смерти Устиновой не сообщается. Кто займет ее место, пока неизвестно. Безусловно, в областном правительстве найдется человек, способный возглавить туристический комитет. Но жаль, что повод для назначения нового руководителя вызван столь трагическими причинами.