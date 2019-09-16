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Последствия циклона

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Циклон привел к обильному количеству осадков в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве оказался в зоне действия циклона. Из-за этого в Петербурге в течение суток выпадет огромное количество осадков. Из-за этого накануне в Северной столице была закрыта дамба и ограничено движение судов.

Такие меры предосторожности вызваны объективными причинами. По данным синоптиков, за сутки в Петербурге выпадет 23 мм осадков. Норма для сентября составляет 69 мм. Так что это внушительные цифры. В городе опустится давление, температура будет держаться примерно на отметке 10 градусов. В отдельных районах области температура вовсе опустится до нуля.

Петербург готов к влиянию циклона и дождей. Для этого приняты необходимые меры предосторожности. Различные службы делают для этого все возможное.

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