Последствия циклона

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве оказался в зоне действия циклона. Из-за этого в Петербурге в течение суток выпадет огромное количество осадков. Из-за этого накануне в Северной столице была закрыта дамба и ограничено движение судов.

Такие меры предосторожности вызваны объективными причинами. По данным синоптиков, за сутки в Петербурге выпадет 23 мм осадков. Норма для сентября составляет 69 мм. Так что это внушительные цифры. В городе опустится давление, температура будет держаться примерно на отметке 10 градусов. В отдельных районах области температура вовсе опустится до нуля.

Петербург готов к влиянию циклона и дождей. Для этого приняты необходимые меры предосторожности. Различные службы делают для этого все возможное.