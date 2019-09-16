Начало протапливания

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в городе на Неве начинается протапливание. Это связано с плохой погодой в Петербурге. Потому периодическое протапливание начинается достаточно рано.

Подача отопления начнется с образовательных и различных соцучреждений. Что касается жилых домов, то в них тепло будет подаваться по решению коммунальщиков. Потому сроки здесь могут быть разными. Все зависит от конкретной управляющей компании.

Период периодического протапливания характеризуется тем, что в это время постепенно включают источники тепла. Необходимо, что обеспечивалась циркуляция тепла и создавалась возможность для подключения пользователей к централизованной отопительной системе.

