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» » Начало протапливания

Начало протапливания

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorodkirov.ru
Петербуржцев начнут спасать от холода

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в городе на Неве начинается протапливание. Это связано с плохой погодой в Петербурге. Потому периодическое протапливание начинается достаточно рано.

Подача отопления начнется с образовательных и различных соцучреждений. Что касается жилых домов, то в них тепло будет подаваться по решению коммунальщиков. Потому сроки здесь могут быть разными. Все зависит от конкретной управляющей компании.

Период периодического протапливания характеризуется тем, что в это время постепенно включают источники тепла. Необходимо, что обеспечивалась циркуляция тепла и создавалась возможность для подключения пользователей к централизованной отопительной системе.

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