Беглов рассказал о ремонте улиц

«Питерец.ру» подчеркивает, что в городе на Неве уделяется серьезное внимание вопросу ремонта улиц. Так этим летом в Северной столице была проделана хорошая работа в данном направлении. За этот период в городе отремонтировали 36 улиц. Об этом сообщил глава Петербурга Александр Беглов. Он сделал это на своей страничке «ВКонтакте».

По словам губернатора, дорожные работы продолжатся и осенью. Согласно действующим планам, строительство и ремонт улиц продлится до ноября. Александр Дмитриевич призвал петербуржцев отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напоминаем, что Беглов победил на выборах главы Петербурга и теперь продолжит работу уже в качестве действующего губернатора. За несколько месяцев он успел зарекомендовать себя как хороший руководитель и отличный хозяйственник.