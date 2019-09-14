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Беглов рассказал о ремонте улиц

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Как в Петербурге обстоят дела с ремонтом улиц?

«Питерец.ру» подчеркивает, что в городе на Неве уделяется серьезное внимание вопросу ремонта улиц. Так этим летом в Северной столице была проделана хорошая работа в данном направлении. За этот период в городе отремонтировали 36 улиц. Об этом сообщил глава Петербурга Александр Беглов. Он сделал это на своей страничке «ВКонтакте».

По словам губернатора, дорожные работы продолжатся и осенью. Согласно действующим планам, строительство и ремонт улиц продлится до ноября. Александр Дмитриевич призвал петербуржцев отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напоминаем, что Беглов победил на выборах главы Петербурга и теперь продолжит работу уже в качестве действующего губернатора. За несколько месяцев он успел зарекомендовать себя как хороший руководитель и отличный хозяйственник.

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