На трассе «Кола» ограничат пропускную способность ещё на одном путепроводе

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на путепроводе через железную дорогу Всеволожск - Дубровка на км 39+513 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия во Всеволожском районе Ленинградской области, начинается первый этап планово-предупредительных работ. Пропускная способность путепровода будет ограничена.

«В связи с производством работ по устройству верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона в период с 16 по 20 сентября 2019 года будет организовано перекрытие правых (крайних) полос движения, а с 23 по 27 сентября 2019 года перекрытие левых (осевых) полос. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. На период производства работ по укладке асфальтобетона останутся свободными для движения только две полосы, по одной полосе в каждом направлении. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Добавим, согласно контракту, планово-предупредительные работы на путепроводах будут проводиться до 14 августа 2020 года. Генеральный подрядчик — ООО «Феникс».