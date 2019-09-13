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Россельхознадзор сообщает об установленных фактах возможной легализации опасной и некачественной продукции ветеринарной службой Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
twimg.com
Россельхознадзор сообщает об установленных фактах возможной легализации опасной и некачественной продукции ветеринарной службой Санкт-Петербурга

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе мониторинга деятельности предприятий, занимающихся уничтожением опасных пищевых продуктов, с использованием возможностей ФГИС «Меркурий», выявило факты предположительного введения в оборот опасной и некачественной мясной продукции.

В частности, по результатам дистанционного анализа данных, полученных с помощью информационной системы «Меркурий» специалисты Управления Россельхознадзора установили, что на двух предприятиях Санкт-Петербурга произошло резкое увеличение объемов ветеринарных конфискатов, принадлежащих Росимуществу и направленных для уничтожения путем сжигания.

Управлением был направлен запрос в Росимущество. Анализ данных показал, что в 2018-2019 годах Управлением ветеринарии Санкт–Петербурга без информирования и необходимого согласования с Россельхознадзором (как органом государственного надзора, выносящим постановления), было разрешено направить на уничтожение в адрес предприятий ООО «РП-1» и ООО «ПромЭко» 531 тонну опасной и некачественной продукции. Заявлено, что 289 тонн было сожжено в ООО «РП-1» и 242 тонны в ООО «Промэко».

По данным «Меркурия» установлено, что в 2019 году предприятием «РП-1» в нарушение п. 3 «Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», была принята на уничтожение часть грузов (140,4 тонны) без оформления ВСД в электронной форме.

По данным предоставленных документов и анализа «Меркурия» в ООО «Промэко» уничтожение конфискованной государством продукции животного происхождения (242,9 тонны) происходило в сомнительно короткие сроки. Например, 26 тонн замороженного бразильского мяса было сожжено в полном объеме в течение 3 рабочих дней. Ветеринарный сопроводительный документ на продукцию, перемещаемую со склада в адрес предприятия-уничтожителя, был оформлен сотрудником ветеринарной службы 21 января 2019 года в 15:35. В данном случае необходимо учитывать время на перемещение и размораживание продукции. Однако акт о полном уничтожении продукции был составлен уже 24 января 2019 года, а ВСД в системе был погашен ветеринарным врачом 25 января 2019 года.

Во всех установленных случаях эВСД оформлялись тремя государственными врачами Управления ветеринарии Санкт-Петербурга. Необходимо отметить, что все ВСД, оформленные на конфискованную продукцию, гасились сотрудниками Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, подтверждая тем самым поступление продукции на предприятия по уничтожению. Однако в качестве документов, подтверждающих уничтожение продукции, предъявлен только акт об уничтожении, составленный и подписанный руководителем организации-уничтожителя.

Проанализировав установленные факты можно предположить, что опасная и некачественная продукция могла быть легализована на внутреннем рынке Российской Федерации.

Управлением Россельхознадзора было инициировано проведение прокурорской проверки, в ходе которой не была предоставлена документация, подтверждающая уничтожение продукции в полном объеме. Проверочные мероприятия продолжаются.

Информация об оформлении ВСД ветеринарными врачами Санкт-Петербурга на перемещение ветеринарных конфискатов в крупных объемах будет передана Управлением в следственные органы для принятия мер в рамках их компетенции.

«Меркурий» в очередной раз доказал свою эффективность и позволил выявить схему незаконного оборота опасной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции, оформленной государственными ветеринарными врачами Санкт-Петербурга.

Внедренные Россельхознадзором информационные системы продолжают выявлять нарушения, допускаемые региональной ветеринарной службой.

Источник: Россельхознадзор
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