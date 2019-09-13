Река Новая восстанавливается

«Питерец.ру» сообщает, что водоемы, находящиеся в Кировском районе Петербурга, продолжают восстанавливаться после загрязнений. Особенно это касается реки Новая, которая была загрязнена опасными отходами. В прошлом году здесь массово гибли утки. Происходящее носило характер катастрофы.

Сейчас ситуация заметно изменилась к лучшему. Водоплавающие птицы вернулись в водоем и даже успели вывести потомство. Местные жители ходят сюда, чтобы покормить этих уточек. На днях специалисты взяли пробы воды для анализа. Но и без получения этих лабораторных данных видно, что вода в реке стала лучше. Она намного прозрачнее, почти нет опасных водорослей. Жители района связывают подобные изменения с отсутствием выбросов опасных отходов в реку.