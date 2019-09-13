Права с 16 лет – реально ли это?

«Питерец.ру» сообщает, что, по имеющимся сведениям, в закон «О безопасности дорожного движения» могут внести поправки. С соответствующей инициативой выступили в МВД РФ. Главное изменение, которое предлагают внести, касается минимального возраста получения водительских прав. В пакете предложенных поправок он снижен до 16 лет.

Трудно сказать, пойдут ли наши власти на подобное нововведение. Однако эта инициатива обязательно будет рассмотрена. Определенные аргументы в пользу снижения возраста водителей имеются. Сегодня дети рано взрослеют, быстро усваивают многие моменты. Например, в некоторых странах Европы подростки за рулем – это не редкость. Так что в России тоже могут снизить возрастной порог для желающих получить права.