ента новостей

08:52
Ожидания от Беглова
08:17
«Отделстрой» заплатит штраф
22:15
Сборная США вылетела с чемпионата мира по баскетболу: сенсация ли это?
11:54
Выставка Константина Сухоплюева
11:45
Новые интерактивные программы для детей в Историческом парке «Россия - моя история»
11:41
В Петроградском районе двухлетний мальчик выпал из окна
11:36
В Петербурге задержали хулигана стрелявшего из травмата
10:09
Дело Бориса Ротенберга
10:06
Налоговые поступления растут
23:00
Лехтеря дважды забил «Сибири», и СКА победил – 4:2
13:04
Спектакль Danger, Gulliver!
12:36
В Петербург не пропустили партию мороженой рыбы из Аргентины
11:52
На участке внешнего кольца КАД между Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:53
В Петербурге задержаны автоугонщики
09:25
Утилизация ртути
09:23
Квартиры выросли в цене
22:32
«Магнитка» Ильи Воробьёва уступила «Автомобилисту» по буллитам
13:19
Выставка фотографий «Моя Планета. Сокровища России»
13:16
Концерт панк-оперы «МЕДЕЯ»
12:57
Новые зоны отдыха для «Мультицентра социальной и трудовой интеграции»
12:34
Фестиваль Китайских Фонарей
12:30
Концерт музыкального дуэта Botticelli Duo
12:22
Смертельное ДТП в Лужском районе
12:19
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
08:53
Предшественники Беглова
07:48
Борьбу никто не навязал
22:25
Жирков и Дзюба – герои победы в Шотландии
07:22
Популярность айфонов
07:18
Кокорин на свободе - что дальше?
21:53
СКА крупно проиграл «Автомобилисту», Мэйсек делал дубль
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » «Отделстрой» заплатит штраф

«Отделстрой» заплатит штраф

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Застройщика оштрафовали за ненадлежащую рекламу жилого комплекса

«Питерец.ру» сообщает, что реклама ЖК «Новый Оккервиль» была признана ненадлежащей. В итоге застройщик ООО «Отделстрой» будет вынужден заплатить штраф в размере 150 тыс. руб. Дело в том, что на рекламном баннере этого комплекса в Мурино отсутствовала обязательная для размещения информация. В УФАС Ленинградской области выявили факт нарушения.

Застройщик пытался доказать, что рекламный баннер соответствует необходимым требованиям. Фактически, вся требуемая информация на билборде находилась. Но сотрудниками УФАС было установлено, что на основное полотно был приклеен дополнительный баннер. Причем его нанесли лишь через некоторое время. Возникла спорная ситуация, но застройщика все равно обязали выплатить штраф.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

29-04-2013, 11:48
Главе администрации Красноборское городское поселения придется заплатить штраф
12-04-2019, 09:01
Штраф за загрязнение
13-03-2019, 11:24
В Мурино полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем
17-04-2013, 07:05
Компания «Макдоналдс» откроет ресторан в Кудрово
25-05-2019, 09:00
РЖД оштрафовали
11-11-2016, 10:02
Сосульки на крыше

Происшествия на дорогах

0
116
9-09-2019, 12:22
Смертельное ДТП в Лужском районе
0
117
9-09-2019, 12:19
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
0
162
6-09-2019, 10:52
В Ленобласти таксист сбил ребенка
0
190
28-08-2019, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
Наверх