«Отделстрой» заплатит штраф

«Питерец.ру» сообщает, что реклама ЖК «Новый Оккервиль» была признана ненадлежащей. В итоге застройщик ООО «Отделстрой» будет вынужден заплатить штраф в размере 150 тыс. руб. Дело в том, что на рекламном баннере этого комплекса в Мурино отсутствовала обязательная для размещения информация. В УФАС Ленинградской области выявили факт нарушения.

Застройщик пытался доказать, что рекламный баннер соответствует необходимым требованиям. Фактически, вся требуемая информация на билборде находилась. Но сотрудниками УФАС было установлено, что на основное полотно был приклеен дополнительный баннер. Причем его нанесли лишь через некоторое время. Возникла спорная ситуация, но застройщика все равно обязали выплатить штраф.