Дело Бориса Ротенберга

Российский миллиардер Борис Ротенберг подал иск в отношении финских банков. Один из богатейших людей России имеет еще и финское гражданство. Однако бизнесмен столкнулся с рядом сложностей из-за санкций США. Финские банки отказываются принимать платежи Ротенберга. Несмотря на предоставленные документы, миллиардер не может доказать чистоту имеющихся денежных средств.

В итоге предприниматель потребовал, чтобы суд обязал банки Финляндии принять у него платежи, поскольку он является гражданином этой страны. В настоящий момент отказ банков не позволяет Ротенбергу оплатить налоги и счета за электричество. «Питерец.ру» отмечает, что Финляндия столкнулась с серьезным прецедентом. Фактически, суду придется признать влияние санкционного режима США на национальную правовую систему страны. Пойдут ли на это в Финляндии? Большой вопрос…