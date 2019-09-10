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» » В Петербург не пропустили партию мороженой рыбы из Аргентины

В Петербург не пропустили партию мороженой рыбы из Аргентины

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56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
Более 130 тонн хека из Огненной Земли задержаны в Петербурге

В морском порту Санкт-Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения ветеринарного контроля импортной продукции приостановили ввоз мороженого хека. Груз общим весом более 134 тонн прибыл из региона Огненная Земля Аргентины.

При документарном контроле инспекторы Управления выявили, что в ветеринарных сертификатах на 3 партии рыбы указано предприятие, аттестованное только на хранение, то есть отправка продукции с такого предприятия нарушает указание Россельхознадзора.

Инспекторами Управления составлены протоколы об административном правонарушении, ввоз указанного груза приостановлен. Партии хека будут оставаться в порту Петербурга до получения разъяснений от компетентного органа страны-экспортера.

Источник: Россельхознадзор
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