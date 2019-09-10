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На участке внешнего кольца КАД между Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения

0
69
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке внешнего кольца КАД между Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по устранению дефектов дорожного покрытия на подходах к деформационным швам на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») до транспортной развязки КАД на пересечении с Софийской улицей (км 75+655 – км 77+322 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 10 по 13 сентября 2019 года  будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Восстановить асфальтобетонное покрытие планируется в пришовной зоне девяти деформационных швов» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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