Предшественники Беглова

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас в Петербурге новый руководитель. Однако здесь уместно вспомнить о предыдущих градоначальниках. Чем же они запомнились?

В лихие 90-е городом руководил Анатолий Собчак. Он был сильной личностью, человеком, способным решать серьезные проблемы. Но излишний акцент на светскость не позвонили Собчаку победить на вторых выборах. Его преемником стал Владимир Яковлев, сумевший привести в порядок городское хозяйство.

Во времена Валентины Матвиенко в Петербурге начался расцвет большого бизнеса. Еще она смогла установить хороший контакт с городским парламентом, что не удавалось ее предшественникам.

Георгий Полтавченко руководил Петербургом в эпоху кризиса в стране. Но градоначальник смог решать глобальные задачи. Полтавченко выбрал стиль управления, который подходил для экономических реалий того времени.