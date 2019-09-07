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Кокорин на свободе - что дальше?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tengrinews.kz
Александр Кокорин выйдет из колонии по причине условно-досрочного освобождения

Эпопея с арестом и нахождением под стражей братьев Кокориных и Павла Мамаева завершилась. Суд рассмотрел ходатайство по УДО и вынес положительное решение. Теперь петербургский футболист Александр Кокорин окажется на свободе. Что ожидает друзей?

Кокориным и Мамаеву дали в колонии хорошие характеристики. Похоже, что время, проведенное в тюрьме привело к переоценке их жизненных ценностей. О дальнейших перспективах Кокорина и Мамаева сказать трудно. Многое будет зависеть от планов спортсменов. К тому же у этих людей совершенно разные ситуации. Если Кокорин может рассчитывать на поддержку в «Зените», то у Мамаева такой поддержки от клуба «Краснодар» нет.

«Питерец.ру» отмечает, что дальнейшая судьба Кокорина и Мамаева пока остается неясной. Они оказались в трудной ситуации, но теперь наступает время для исправления ошибок. Как это будет выглядеть, покажет время.

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