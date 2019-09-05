В Петербург не пустили зараженные монилиозной гнилью фрукты

На территории склада грузового терминала аэропорта «Пулково» должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль «пробной» партии персиков из Боснии и Герцеговины.

Перед началом поставок экспортер отправляет образец продукции для подтверждения соответствия объекта установленным требованиям действующих технических регламентов Таможенного Союза. Именно этот груз и досмотрели должностные лица Управления, его вес составил 8 килограммов.

Проведённые в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» исследования образцов продукции, показали, что плоды персиков заражены возбудителем бурой монилиозной гнили.

Ранее в регионах деятельности Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям должностными лицами неоднократно выявлялись партии косточковых плодов, пораженных монилиозной гнилью, происхождением из Сербии и Македонии, но факт наличия опасного заболевания в персиках из Боснии и Герцеговины подтвердился впервые.

Выпуск 8 килограммов свежих персиков на территорию Российской Федерации запрещен. Импортером принято решение о возврате зараженной партии подкарантинной продукции.