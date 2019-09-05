В Пулково провели ветеринарный контроль лабораторных мышей

В грузовом терминале аэропорта «Пулково» сотрудники пограничного ветеринарного контрольного пункта пропуска осмотрели 86 белых мышей. Грызуны прибыли в Петербург как «лабораторные животные» от одного из подразделений РАН в Московской области.

Специалисты Управления Россельхознадзора, убедившись, что животные здоровы и чувствуют себя хорошо, а в документах на «живой груз» нет нарушений, приняли решение о выпуске. Мыши отправятся в один из медицинских исследовательских центров города.

Всего за август 2019 года в грузовом терминале «Пулково» прошли ветеринарный контроль 507 лабораторных животных, 133 из которых отправлялись в другие регионы.