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В Пулково провели ветеринарный контроль лабораторных мышей

0
22
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В «Пулково» провели ветеринарный контроль лабораторных мышей, направлявшихся в исследовательский центр Санкт-Петербурга

В грузовом терминале аэропорта «Пулково» сотрудники пограничного ветеринарного контрольного пункта пропуска осмотрели 86 белых мышей. Грызуны прибыли в Петербург как «лабораторные животные» от одного из подразделений РАН в Московской области.

Специалисты Управления Россельхознадзора, убедившись, что животные здоровы и чувствуют себя хорошо, а в документах на «живой груз» нет нарушений, приняли решение о выпуске. Мыши отправятся в один из медицинских исследовательских центров города.

Всего за август 2019 года в грузовом терминале «Пулково» прошли ветеринарный контроль 507 лабораторных животных, 133 из которых отправлялись в другие регионы.

Источник: Россельхознадзор
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