Редкие ежи

«Питерец.ру» сообщает об интересной находке на территории одного из детских садов Северной столицы. В этом дошкольном учреждении обнаружили трех ушастых ежей. Найденных животных передали в центр «Велес».

Выяснилось, что ежи данного вида не обитают в Петербурге и Северо-Западном Федеральном округе. Для таких животных больше подходит теплый климат. Потому они обитают в Поволжье и на Урале. Ушастые ежи встречаются в степях и полупустынях. Как они оказались в Северной столице, неизвестно.

Возможно, кто-то завел такое животное, у которого потом родилось потомство. Ежат выпустили, и они оказались в детском саду. Это одна из версий появления в Петербурге маленьких зверьков, обычно обитающих в другом климате.