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» » Газировка с металлом

Газировка с металлом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
PepsiCo отозвала часть своей продукции 

«Питерец.ру» сообщает, что компания PepsiCo решила принять меры предосторожности и отозвала часть продукции, выпущенной в Петербурге. Речь идет о нескольких напитках в пластиковых бутылках 1,5 литра, которые предназначались для Северо-Западного округа.

Это произошло из-за риска попадания в газировку фрагментов металлического оборудования. Хотя риск оказался небольшим, производитель решил понести финансовые потери, но сохранить репутацию и проявить заботу о покупателях.

В итоге была отозвана небольшая партия продукции. Бутылки с газировкой, на которые не распространялся риск попадания металла, поступили в магазины. Так что покупатели могут спокойно приобретать продукцию PepsiCo.

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