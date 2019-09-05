Газировка с металлом

«Питерец.ру» сообщает, что компания PepsiCo решила принять меры предосторожности и отозвала часть продукции, выпущенной в Петербурге. Речь идет о нескольких напитках в пластиковых бутылках 1,5 литра, которые предназначались для Северо-Западного округа.

Это произошло из-за риска попадания в газировку фрагментов металлического оборудования. Хотя риск оказался небольшим, производитель решил понести финансовые потери, но сохранить репутацию и проявить заботу о покупателях.

В итоге была отозвана небольшая партия продукции. Бутылки с газировкой, на которые не распространялся риск попадания металла, поступили в магазины. Так что покупатели могут спокойно приобретать продукцию PepsiCo.